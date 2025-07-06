Tarsus'ta Süt Tankerinde Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde alev alan süt tankerinden yol kenarındaki çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Tarsus- Ankara Otoyolu Kadelli mevkisinde, B.T'nin kullandığı 51 KZ 830 plakalı süt tankerinin kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bu sırada yoldan geçen Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle alevlere müdahale etti.
Araçtan yol kenarındaki çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
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