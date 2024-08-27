Tarsus'ta Taş Yüklü Kamyon Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi - Son Dakika
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Tarsus'ta Taş Yüklü Kamyon Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde freninin boşalması sonucu devrilen taş yüklü kamyon, yanarak kullanılmaz hale geldi. Kamyonun alev alev yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.08.2024 20:39
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde freninin boşalması sonucu devrilen taş yüklü kamyon, yanarak kullanılmaz hale geldi. Kamyonun alev alev yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçedeki taş ocaklarının bulunduğu Sağlıklı Mahallesi'nde meydana geldi. F.Y. yönetimindeki 01 AJ 929 plakalı taş yüklü kamyon, iddiaya göre freni boşalması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Sürücü yara almadan araçtan çıkmayı başarırken, kamyon bir süre sonra alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonu saran alevler, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Öte yandan, kamyonunu alev alev yanması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tarsus\'ta Taş Yüklü Kamyon Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tarsus'ta Taş Yüklü Kamyon Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi - Son Dakika
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