Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tavuk çiftliğindeki yaklaşık 4 bin 500 civciv telef oldu.
Kütüklü Mahallesi'ndeki çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında işletmedeki yaklaşık 4 bin 500 civciv telef oldu.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Tavuk Yangını: 4.500 Civciv Telef Oldu - Son Dakika
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