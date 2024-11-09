Tarsus'ta Tırda Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kumaş ve inşaat malzemesi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda U.Y. idaresindeki 01 COV 61 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören sürücü, yolun kenarına çektiği tırın çekici ile dorsesini ayırarak itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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