Mersin'in Tarsus ilçesinde yaban domuzlarına yönelik sürek avı gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliğince yaban domuzlarıyla mücadele için sürek avı başlatıldı.
İnköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada 15 yaban domuzu avlandı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Yaban Domuzu Sürek Avı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?