Tarsus\'taki Trafik Kazasında Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari araçta yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri Adana'da toprağa verildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Karayayla mevkisinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma (69) ve oğlu Harun İpek'in (23) naaşları, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Adana'ya götürüldü.

Anne ve oğlu için merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı namaz sonrası naaşlar, dualar eşliğinde defnedildi.

Kazada yaralanan baba Hasan ve oğlu Ali İpek'in (29) hastanedeki tedavileri sürüyor.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü A.Ü'nün işlemleri devam ediyor.

Ali İpek'in jandarma uzman çavuş olduğu ve yeni görev yeri Denizli'ye ailesiyle giderken kaza yaptıkları öğrenildi.

TAG Otoyolu'nda A.Ü. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, önünde seyreden Hasan İpek'in kullandığı 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca çarpmış, kazada araçtaki Fatma ve oğlu Harun İpek yaşamını yitirmiş, eşi Hasan ve diğer oğlu Ali İpek yaralanmıştı.