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Taş evlerin kartpostallık kış manzarası - Son Dakika
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Taş evlerin kartpostallık kış manzarası

Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evlerden oluşan köyler, kış mevsimiyle birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Köylerdeki taş evlerin kar yağışı sonrası bütünleştiği eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.

Taş evlerin kartpostallık kış manzarası
06.01.2024 - 23:01,
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Taş evlerin kartpostallık kış manzarası

Taş evlerden oluşan köyler, kar manzaralarıyla mest ediyor

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evlerden oluşan köyler, kış mevsimiyle birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Çoğu derin vadilerdeki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, kar yağışı sonrası oluşturduğu görüntülerle görenleri büyülüyor. Köylerdeki taş evlerin kar yağışı sonrası bütünleştiği eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi. Üst üste sıralı halde taş evlerin olduğu Uzuntaş köyüne gelen gezgin ve doğa fotoğrafçılar, gördükleri güzel manzaraları hem izleme hem de fotoğraflama şansı yakalıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gruplar halinde Hizan'a gelen gezginler ve fotoğraf sanatçıları, çektikleri fotoğrafları hem arşivlerine katıyor hem de sosyal medya hesaplarından paylaşarak taş evlerin ve ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Köy sakinlerinden Halit Özcan, "Dün akşam geç saatlere kadar kar yağışı etkili oldu. Bu sabah kalktığımızda etraf bembeyaza büründü. Çok güzel görüntüler oluşturdu" dedi.

Kaynak: İHA
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