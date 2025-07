Taşcıer: Toplu Sözleşmeler Çocuk Oyuncağı Değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Toplu sözleşmeler çocuk oyuncağı değildir. Bu masa hükümetin bir kanadının diğer kanadına operasyon çekeceği oyun sahası değildir." ifadesini kullandı.

Taşcıer, partisinin genel merkezindeki basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olan Lozan Antlaşması'nın 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Milli Mücadele kahramanlarını minnetle andığını belirtti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Taşçıer, "Sözün tükendiği yerdeyiz. Her yangın mevsiminde aynı acı yaşanıyor. Aynı eksiklikler, aynı hazırlıksızlık, aynı ihmaller. ve sonunda yine can kayıpları, yine tarifsiz yas." değerlendirmesinde bulundu.

Orman işçilerinin eksik personel ve sınırlı ekipmanla büyük fedakarlık gösterdiğini, gönüllülerin ise aynı cesaretle alevlere koştuklarını kaydeden Taşcıer, işçilerin hayatta kalması için gereken önlemlerin alınmasında, aynı hassasiyetin gösterilmediğini ileri sürdü.

Kamu işçisine yapılan teklif

Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerine değinen Gamze Taşcıer, 27 Şubat'tan bu yana süren müzakerelerde işçilerin muhatap alınmadığını savundu.

Geçen hafta açıklanan üçüncü teklifin hükümet tarafından geri çekildiğini hatırlatan Taşcıer, "Tarihte eşi benzeri olmayan bir süreçten geçiyoruz. Devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz. Henüz mürekkebi kurumamış, milyonlarca işçinin sofrasında umut olarak yankılanan bir teklifin masadan çekilmesi ne hukuka, ne ahlaka, ne de toplu pazarlık ilkelerine sığar." dedi.

Kamu işveren tarafının başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın olduğunu söyleyen Taşcıer, toplu sözleşme masasındaki tüm tekliflerin arkasında siyasi karar olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) sadece teknik bir temsilcidir. Ne yetki onlardadır ne de irade. Dolayısıyla burada kamu işvereni demek, siyasi sorumluluğu perdelemek anlamına gelir. Oysa biz bu perdenin arkasını görüyoruz. Kamu işvereni, halkın vergilerini yöneten siyasi iktidarın kendisidir. ve sorumluluk da doğrudan iktidarındır. Kimse kusura bakmasın. Toplu sözleşmeler çocuk oyuncağı değildir. Bu masa hükümetin bir kanadının diğer kanadına operasyon çekeceği oyun sahası değildir. Kamuoyuna açıklanan bir teklifi bugün geri alanlar, yarın kazanılmış hakları da ortadan kaldırma gücünü kendilerinde bulurlar. Kamuoyuna ilan edilen teklifi geri çekmek demek, güveni yıkmak, süreci sabote etmek, krizi büyütmek demektir."

Taşcıer, CHP olarak halkçı, kamucu, sosyal devlet vizyonunu savunduklarını belirterek, "Emeğin haklarını korumayı, sendikal örgütlenmeyi güçlendirmeyi, sosyal güvenceyi hak olarak tanımayı ve işsizliği yapısal bir sorun olarak ele alan bir emek politikası kurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.