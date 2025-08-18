Taşkent'te İşbirliği Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
Taşkent'te İşbirliği Konferansı Düzenlendi

18.08.2025 18:50
Özbekistan, Azerbaycan ve Avrupa işbirliğini ele alan uluslararası konferans Taşkent'te yapıldı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, "Özbekistan, Azerbaycan ve Avrupa: Ortak Kalkınma İçin İşbirliği" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bölgelerarası Araştırmalar Enstitüsü, Stratejik Reformlar Ajansı ile Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından tertip edilen etkinliğe, Özbekistan, Azerbaycan ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile uluslararası kuruluşlardan çok sayıda yetkili, uzman ve bilim insanı katıldı.

Avrasya ülkeleri arasındaki stratejik diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan çok yönlü işbirliğini konu alan konferansın açılışında yer alan Özbekistan Cumhurbaşkanının dış politikadan sorumlu danışmanı Abdülaziz Kamilov, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımcılara yolladığı mesajı okudu.

Mirziyoyev, mesajında, Orta Asya ve Güney Kafkasya arasındaki karşılıklı ilişkiler ile bu iki bölgenin Avrupa ile işbirliği imkanlarının, konferansın ana konusu olarak belirlenmesini son derece önemli bulduklarını kaydetti.

Son yıllarda Azerbaycan ile karşılıklı güven ve desteğe dayalı ilişkilerin çok aktif olarak geliştiğini, iki ülke arasında Müttefik İlişkileri Anlaşması'nın imzalandığını ve Yüksek Devletlerarası Konsey'in faaliyete geçtiğini anımsatan Mirziyoyev, "Azerbaycan'ın Orta Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik bir köprü rolünü üstlendiğini ayrıca belirtmek isterim." vurgusunu yaptı.

Mirziyoyev, Avrupa ile ilişkilerin tamamen yeni bir döneme girdiğini ve son olarak ülkesinde Orta Asya-Avrupa Birliği (AB) zirvesinin gerçekleştirildiğini anımsatarak, gelecek aylarda AB ile Gelişmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nı imzalayacaklarını vurguladı.

AB ve diğer ülkelerle işbirliği içinde ulaşım, lojistik ve enerji koridorlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Mirziyoyev, bu çabaların Orta Asya bölgesinin Batı ile Doğu arasında bir transit merkezi olma rolünü yeniden tesis etmesini sağlayacağını ifade etti.

Mirziyoyev, ülkesinde ekonomik reformları kararlılıkla sürdürdüklerini ve bu yolda önemli sonuçlar elde ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Özbekistan ve Orta Asya bölgesi, bu zorlu dönemlerde uluslararası topluma paha biçilemez değerler sunuyor: İstikrar, güven ve kalkınma. Günümüzün yeni koşullarında önümüzde geniş işbirliği ufuklarının açıldığına ve tüm tarafların menfaatlerine uygun ortak çalışmalar için yeni fırsatların ortaya çıktığına inanıyorum."

Kaynak: AA

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
