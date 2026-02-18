Taşkent'te Yaşlılara Sıcak Yemek Servisi - Son Dakika
Taşkent'te Yaşlılara Sıcak Yemek Servisi

Taşkent\'te Yaşlılara Sıcak Yemek Servisi
18.02.2026 12:04
Taşkent Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlılar için evlere sıcak yemek servisi yapıyor.

Konya'nın Toroslar üzerine kurulu 7 bin nüfuslu Taşkent ilçesinde belediye ekipleri, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlıların evine sıcak yemek servisinde bulunuyor.

Konya'ya 110 kilometre mesafedeki Taşkent ilçesinde, sarp kayaları, derin vadileri ve gürleyen pınarlarıyla gündelik yaşam da olabildiğince sakin geçiyor.

Çoğunluğu orta ve üzeri yaşta insanların yaşadığı ilçede Selçuk Üniversitesinin yüksekokulu ve öğrenci yurdu da bulunuyor.

Bahçe tarımı ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ilçe halkı, yüksek rakımlı yerde sakin bir yaşam sürüyor.

İç Anadolu'nun Akdeniz'e açılan 3 kapısından biri

Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar, AA muhabirine, ilçenin İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan stratejik bir noktada bulunduğunu söyledi.

Taşkent'in Akdeniz'in üçüncü giriş kapısı olduğunu anlatan Acar, "Seydişehir ve Beyşehir'den sonra Akdeniz'e açılan önemli bir geçiş noktasıyız. Bulunduğumuz yerden Alanya'ya 100 kilometre mesafedeyiz. Hatta Alanya bize, Konya merkezden daha yakın." dedi.

Acar, ilçe nüfusunun 7 bin civarında olduğunu belirterek, yaz aylarında hareketliliğin arttığını, il dışından çok sayıda Taşkentlinin buraya geldiğini bildirdi.

Taşkent'in en dikkati çeken özelliklerinden birinin ise huzur ortamı olduğunu belirten Acar, "İlçemizde fazla adli olay olmuyor. Yaralama, birbirine husumet gibi asayiş olayları da fazla yaşanmıyor. Belki ufak tefek arazi davası olabilir. Bunun dışında ilçemizde fazla adli vaka olmamaktadır." diye konuştu.

Yaşlılara evinde yemek servisi veriliyor

Acar, görevde üçüncü yılı geride bıraktığını, yaptıkları sosyal belediyecilik hizmetleriyle de gönüllere dokunmaya çalıştıklarını anlattı.

İlçedeki yaşlı nüfusa dikkati çeken Acar, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki halkın yüzde 70'i, 60 yaşın üzerinde. 15 mahallemizi gezdik. Fakirlikten değil ama ihtiyaç sahibi 80-90 yaşında. Buradaki en hayırlı hizmet şudur, ihtiyarına bakmayan millet zirveye çıkamaz. Hemen bir aşevini kurduk. Parası vardır ama kalkıp yapamayacak yaşlı insanlara hizmet veriyoruz. Ekonomi yönüne bakmıyoruz. 450 kişiye günlük 2 öğün sıcak yemek veriyoruz. Vatandaşımızın evine varıyor, sofrasını seriyor ve yemeğini ikram ediyoruz."

Turizm projeleriyle ziyaretçi hedefleniyor

Taşkent Belediyesinin turizm alanında bazı hayalleri olduğunu anlatan Acar, "Belediye binasının önünden Kıble Kayası'na uzanacak bir teleferik hattı, muhteşem bir manzarayı seyir imkanı sunacaktır. Bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığına ait kamp alanı da var. Buraya bir teleferik yapılırsa Taşkent ciddi anlamda turizm çeker." diye konuştu.

Acar, Taşkent'i hem sosyal projelerle hem de diğer turizm yatırımlarıyla büyütmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Toroslar, Ekonomi, Güncel, Konya, Son Dakika

13:00
