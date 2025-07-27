Taşlıoba Yayla Şenliği Coşkusu

Trabzon'da, "11. Taşlıoba Kurtdüzü Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

Akçaabat Erikli Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği ile Erikli Mahalle Muhtarlığı tarafından Taşlıoba Yaylası'nda organize edilen şenlikte, Karadeniz müziği sanatçılarının yanı sıra mahalli sanatçılar da konser verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, burada, etkinliğin önemine dikkati çekti.

Orman yangınları hakkında da uyarılarda bulunan Genç, herkesi dikkatli olmaya davet etti.

Genç, bu toprakların miras kaldığını vurgulayarak, "Bizler de bu emanete sahip çıkacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu topraklar ilelebet Türk yurdu olarak kalacaktır. Elbette sadece sahip çıkmakla kalmayacağız, bu topraklara en güzel şekilde hizmet de edeceğiz." diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu şenlikte, vatandaşlar horon tepti.