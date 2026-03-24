Taşoluk Apartmanı Davasında Mütalaa Verildi

KONYA'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesine ilişkin tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, 3 kişiye beraat, aralarında mühendis ve müteahhidin de olduğu 7 sanık hakkında ise 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak 2025'te saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire ve 2 bloktan oluşan, zeminle birlikte toplam 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı. Balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basıp, o anda evlerinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. 1992 yılında inşaat, 1994'te de iskan ruhsatı alınan bina, kısa süre sonra da çöktü. 79 kişinin ikamet ettiği binanın 1'inci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden Muhammed Jethan (24) ve amcası Halid El Jethan (55) ve kuzeni Ahmet Muhammed Jethan (23) 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Muhammed Jethan'ın kuzeni, olay tarihinden 7 ay önce evlenen Turki Muhammed (22) ve eşi Emine Mustafa (18) ise yaşamını yitirdi.

MÜTALAA VERİLDİ

Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili 10 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma', 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından dava açıldı. Suç oranlarına göre haklarında 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların yargılandığı davanın dördüncü duruşması, bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıklardan sadece dükkan sahiplerinden Mehmet P. (65) salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti aramalara rağmen ulaşılamayan tanıklar ve müştekilerin dinlenilmesini oy birliğiyle reddetti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında bilirkişi raporunda kusursuz bulunan dükkan sahipleri Mehmet P. ve Hakkı İ., mimar Tuncer D. hakkında beraat kararı verilmesini, diğer sanıklar fenni mesul Müjgan D., inşaat mühendisleri Mustafa C. ve İsmail Hakkı E., müteahhit Adnan T., taşeron Volkan D., daha önce kahvehane işleten Kemal Ö. ve balık restoran işletmecisi Kazım F. hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Dava, karar duruşması için 14 Temmuz'a ertelendi.