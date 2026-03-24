Taşoluk Apartmanı Davasında Mütalaa Verildi

24.03.2026 13:01
Konya'da çöken apartmanın davasında savcı, 3 sanığa beraat, 7 sanığa hapis cezası talep etti.

KONYA'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesine ilişkin tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, 3 kişiye beraat, aralarında mühendis ve müteahhidin de olduğu 7 sanık hakkında ise 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak 2025'te saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire ve 2 bloktan oluşan, zeminle birlikte toplam 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı. Balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basıp, o anda evlerinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. 1992 yılında inşaat, 1994'te de iskan ruhsatı alınan bina, kısa süre sonra da çöktü. 79 kişinin ikamet ettiği binanın 1'inci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden Muhammed Jethan (24) ve amcası Halid El Jethan (55) ve kuzeni Ahmet Muhammed Jethan (23) 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Muhammed Jethan'ın kuzeni, olay tarihinden 7 ay önce evlenen Turki Muhammed (22) ve eşi Emine Mustafa (18) ise yaşamını yitirdi.

MÜTALAA VERİLDİ

Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili 10 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma', 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından dava açıldı. Suç oranlarına göre haklarında 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıkların yargılandığı davanın dördüncü duruşması, bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıklardan sadece dükkan sahiplerinden Mehmet P. (65) salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti aramalara rağmen ulaşılamayan tanıklar ve müştekilerin dinlenilmesini oy birliğiyle reddetti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında bilirkişi raporunda kusursuz bulunan dükkan sahipleri Mehmet P. ve Hakkı İ., mimar Tuncer D. hakkında beraat kararı verilmesini, diğer sanıklar fenni mesul Müjgan D., inşaat mühendisleri Mustafa C. ve İsmail Hakkı E., müteahhit Adnan T., taşeron Volkan D., daha önce kahvehane işleten Kemal Ö. ve balık restoran işletmecisi Kazım F. hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Dava, karar duruşması için 14 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Konya, Kaza, Son Dakika

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:01
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
