Taşova'da Amasya'yı Yaşıyorum Projesiyle Yöresel Lezzetler Tanıtıldı - Son Dakika
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Taşova'da Amasya'yı Yaşıyorum Projesiyle Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Taşova\'da Amasya\'yı Yaşıyorum Projesiyle Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Taşova ilçesinde 'Amasya'yı Yaşıyorum' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Amasya'nın yöresel yemekleri tanıtıldı. Okul Müdürü Ayhan Suna, Türk mutfağının değerli tatlarını paylaşmak istediklerini belirtti. Programa Belediye Başkanı Ömer Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve kurum müdürleri katıldı.

10.06.2024 15:31
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Taşova ilçesinde " Amasya'yı Yaşıyorum" projesi kapsamında yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Amasya'nın yöresel yemekleri tanıtıldı.

Okul Müdürü Ayhan Suna, Amasya'nın yöresel yemeklerinin tanıtıma katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, " Türkiye'nin dört bir köşesinde birbirinden lezzetli pek çok özel tat bulabilirsiniz. Ancak her ilin hatta neredeyse her ilçenin kendine özel lezzetleri vardır. Bizler de yaşadığımız bölge ile özdeşleşmiş olan ve Türk mutfağının değerli tatlarını barındıran ürünleri paylaşmak istedik. Medeniyetler coğrafyası Anadolu'nun her bir döneminde derin izler taşıyan Türk mutfağında her tür damak tadına uygun bir yemek mümkündür." diye konuştu.

Yöresel yemek stantların gezilmesi ile sona eren programa Belediye Başkanı Ömer Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşova'da Amasya'yı Yaşıyorum Projesiyle Yöresel Lezzetler Tanıtıldı - Son Dakika

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