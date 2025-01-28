Taşova\'da Çekici İş Yerine Girdi

Amasya'nın Taşova ilçesinde çekicinin inşaat malzemesi satılan bir iş yerine girme anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Yeni Mahalle'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 AG 430 plakalı çekici, önce kaldırıma çıktı, ardından inşaat malzemesi satan iş yerinin demir kapısına çarpıp iş yerine girdi.
Kazada ölen veya yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kayda alındı.
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