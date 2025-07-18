Taşova\'da Çocuk Şenliği Coşkusu

Amasya'nın Taşova ilçesinde İyilik Hareketi Derneği tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi konser alanında düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Şenlikte çocuklar müzik ve palyaçolar eşliğinde oyunlar oynarken, Osmanlı şerbeti ile pamuk şekeri ikram edilip yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, burada yaptığı açıklamada, çocukların bulunduğu her yerin cennet olduğunu vurgulayarak, "Anne ve babalar, çocuklarınıza merhameti, adaleti, iyi olmayı, bir kediyi sevebilmeyi, karıncayı incitmemeyi, doğayı sevmeyi öğretin. Vatan, millet, bayrak aşkı zaten en güzel ve mükemmel insanı ortaya çıkartır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza dua edelim. Allah vatanımızı milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Çocuklara sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Özdemir, "Yarın bu evlatlarımız, memleketin geleceğini belirleyecek. Onlar geleceğin öğretmeni, doktoru en iyi hakim ve savcıları olacak. Rabb'im en güzel günleri çocuklarınız ile sizlere nasip etsin ve onların her daim güzelliklerini görün." dedi.

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