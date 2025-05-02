Taşova'ya Gençlik Merkezi ve Spor Salonu - Son Dakika
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Taşova'ya Gençlik Merkezi ve Spor Salonu

Taşova\'ya Gençlik Merkezi ve Spor Salonu

Taşova'da gençlik merkezi, spor salonu ve park projeleri için saha incelemesi yapıldı.

02.05.2025 20:44
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Amasya'nın Taşova ilçesine yapılması planlanan gençlik merkezi, ilçe meydanı ve spor salonu alanları yerinde incelendi.

AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve beraberindekiler ilçede yapılması planlanan projelerin saha incelemesini yaparak görüş alışverişinde bulundular.

Milletvekili Haluk İpek, "Taşova ilçemize yapmayı planladığımız spor yatırımları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştük ve burada ki talep neyse onun gerçekleşmesi ile ilgili ön görüşmemizi gerçekleştirdik. Ayrıca eski kaymakamlık binamızın bulunduğu alana insanlarımızın faydalanabileceği büyük bir park ve bir yaşam merkezi yapmak için görüşme aşamasındayız. Yapılacak bu işler öncelikle yerinde tespit ile başlıyor. Biz daha önce de Yeşilırmak kenarına yaptığımız Millet Bahçesi projesinde de böyle yapmıştık. O alana içerisinde Millet Bahçesinin olacağı geniş bir yaşam alanı yapmak için ön çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca bundan önce yeni yapılacak spor salonu ile ilgili birçok şey söylenmiş bunların hiç biri doğru değil. Biz bakanımızla görüşüyoruz. Neye ihtiyacımız var ise onu planlayıp alabiliyoruz. İnşallah, Allah bunu yapmayı da bize nasip eder" dedi.

Kaynak: AA

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