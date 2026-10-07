TasteAtlas'ta Türkiye'nin kaymağı üçüncü oldu, Afyonkarahisar'da heyecanla karşılandı - Son Dakika
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TasteAtlas'ta Türkiye'nin kaymağı üçüncü oldu, Afyonkarahisar'da heyecanla karşılandı

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TasteAtlas'ın Dünyanın En İyi Süt Ürünleri listesinde kaymak üçüncü, Trabzon tereyağı ikinci, İrlanda tereyağı birinci oldu. Coğrafi işaret tescilli manda kaymağının üretim merkezi Afyonkarahisar'da bu sonuç heyecanla karşılandı.

ULUSLARARASI gastronomi platformu 'TasteAtlas'ın yayımladığı 'Dünyanın En İyi Süt Ürünleri' listesinin üçüncü sırasında kaymak yer aldı. Bu durum manda kaymağının coğrafi işaret tescilli üretim merkezi Afyonkarahisar'da heyecanla karşılandı.

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas tarafından yayımlanan 'Dünyanın En İyi Süt Ürünleri' listesinde Türkiye'den iki ürün ilk 3'e girdi. İrlanda tereyağının 4,5 puanla ilk sırayı aldığı listenin ikinci sırasında 4,4 puanla Trabzon tereyağı, üçüncü sırasında ise 4,4 puanla kaymak yer aldı. 'Geleneksel Türk süt ürünü' olarak nitelendirilen kaymağın tanıtım kısmında nasıl yapıldığı ve tüketildiğine dair bilgiler verilirken, "Kaymak konusunda titiz olanlar, gerçek kaymağın diğer hayvanların sütünden daha koyu ve daha yağlı olan manda sütüyle yapıldığına inanırlar, ancak inek, keçi ve koyun sütü de geleneksel olarak kullanılır" denildi.

TasteAtlas listesinde kaymağın üçüncü sırada yer alması, coğrafi işaret tescilli manda kaymağının üretim merkezi Afyonkarahisar'da heyecanla karşılandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Gürler, TasteAtlas listesindeki bu derecenin göğüs kabartan bir başarı olduğunu belirterek, kaymağın kalitesinin arkasındaki köklü geleneksel altyapıya dikkati çekti. Prof. Dr. Gürler, "Ülkemiz için gurur verici bir hadise. Manda kaymağı hak ettiği yeri inanıyorum ki daha yukarılara taşıyacaktır. Manda sütlerinden üretilen kaymak, kremadan elde edilen kaymaklara göre lezzetiyle kendisini ayrıştırıyor. Eski dönemlerde haşhaş küspesi dediğimiz ürünlerle mandalar beslenirdi. Bu sütün yağını artırıp lezzetini de desteklerdi. Biz de üniversitemizde bu tekniği yaşatmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde beslediğimiz mandalardan elde edilen sütle yapılan kaymağı vatandaşlara da işletmelerde sunuyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'ın köklü kaymak üreticilerinden Burak Can Köse de coğrafi işaret tescilinin ürün kalitesini ve dünya standartlarındaki değerini koruma açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Köse, "Kaymak süte hiçbir madde eklenmeden elde edilen bir ürün. Bu da onu değerli kılıyor. Hayvanlara yedirilen yemin de yağlı olması gerekiyor. 48 saatte üretiliyor. Bunlar kaymağın özellikleri" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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