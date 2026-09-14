Tatar, EÜ Çeşme Turizm Fakültesini ziyaret ederek gastronomi akademisini inceledi

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ege Üniversitesi EÜ Çeşme Turizm Fakültesini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Boyacı ve fakülte yönetimi tarafından karşılanan Tatar, üniversitenin turizm vizyonu ve akademik başarıları hakkında bilgi aldı.

Ersin Tatar, gastronomi eğitiminde teorik bilgiyi pratik uygulamayla buluşturan Shipley-Altındağ Gastronomi Akademisini de ziyaret ederek akademinin mutfak ve uygulama alanlarını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Boyacı, Ersin Tatar'a üniversiteye yaptığı ziyaret için teşekkür etti.