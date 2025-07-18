Tatar: Müzakereler, Egemenlik Teyit Olmadan Başlamaz

NEW Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmedikçe, resmi çözüm müzakerelerine tekrar başlamayacağız." dedi.

Tatar, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde yapılan Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'nın ardından basının sorularını yanıtladı.

New York'a, Cenevre'de mart ayında yapılan gayriresmi toplantıda yaşanan belirsizliğe rağmen başlatılan girişimlerde ilerleme sağlamak amacıyla, olumlu, yapıcı ve geleceğe dönük bir gündemle geldiğini ifade eden Tatar, "Cenevre sonrasında adada yaşanan talihsiz olaylar dizisi nedeniyle derin hayal kırıklığımı ifade ettim. Bu gelişmeler, özellikle Rum liderliğinin tutumu, Kıbrıs Türk halkı üzerinde baskı ve tehdit hissini artırmakta, endişe yaratmaktadır. Pek çok Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs'a geçmeleri ya da yurt dışına seyahat etmeleri halinde gözaltına alınma veya tutuklanma korkusu yaşamaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Rum halkının iradesini yansıtan iki ayrı devlet ve iki ayrı demokrasi olduğunu dile getirerek, "Eğer yeni ve resmi bir müzakere süreci başlayacaksa, bu süreç sahadaki gerçekler temelinde, taraflara eşitlik, adalet ve saygı çerçevesinde yaklaşan bir anlayışla yürütülmelidir." ifadesini kullandı.

KKTC'nin son 4 yılda yeni politikasını pekiştirdiğini belirten Tatar, "Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmedikçe, resmi çözüm müzakerelerine tekrar başlamayacağız." dedi.

"Geçiş kapılarına ilişkin GKRY tutumu nedeniyle ilerleme kaydedilmedi"

Toplantının ardından 4 geçiş kapısının açılacağını duyurmayı hedeflediklerini ancak bunun gerçekleşemediğini aktaran Tatar, bundan dolayı büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.

Tatar, günün sonunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ara bölgeyi askeri ve başka amaçlarla kullanma ısrarının geçiş kapılarının açılmasını engellediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk tarafının bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Guterres'in bu konuda ilerleme kaydetmek için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Tatar, GKRY'nin ısrarcı tutumu nedeniyle bu basit soruna çözüm bulunamadığını vurguladı.

"Hedefimiz tüm adanın mayınlardan temizlenmesi"

AA muhabirinin, "BM Genel Sekreteri mayın temizleme konusunda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Siz de buna katılıyor musunuz? Bu ilerleme tüm adanın mayınsızlaştırılma hedefiyle uyuşuyor mu?" sorusuna cevap veren Tatar, "Bizim hedefimiz tüm adanın mayınlardan temizlenmesi." dedi.

Tatar, sorunun GKRY'nin sadece bazı bölgelerin mayınlardan temizlenmesini ancak bazı bölgelere hiç dokunulmamasını istemesinden kaynaklandığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY lideriyle tekrar eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurulu'nda bir araya geleceklerini, bir sonraki geniş formatlı gayriresmi toplantının ise yıl sonunda gerçekleşmesinin planlandığını kaydetti.