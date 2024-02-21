Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a 'Devlet Dostluk Nişanı' verdi - Son Dakika
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Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a 'Devlet Dostluk Nişanı' verdi

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov\'a \'Devlet Dostluk Nişanı\' verdi

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a 'Devlet Dostluk Nişanı' takdim etti. Minnihanov, Caparov'u, Kazan'da düzenlenen 'Geleceğin Oyunları' 1. Uluslararası Spor Turnuvası'nın başarılı organizasyonundan dolayı tebrik etti.

21.02.2024 21:05
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a "Devlet Dostluk Nişanı" verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov ile Minnihanov, Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir araya geldi.

Görüşmede, Kırgızistan ile Tataristan arasındaki ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve genişletilmesine ilişkin konular ele alındı.

Liderler, ikili ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik 2024 ve 2025'te ortak Kültür Günleri yapılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Minnihanov'u, Kazan'da başlayan "Geleceğin Oyunları" 1. Uluslararası Spor Turnuvası'nın başarılı organizasyonundan dolayı tebrik etti.

Minnihanov da Tataristan'ın uluslararası otoritesinin güçlendirilmesine yönelik özel hizmetler için Caparov'a "Devlet Dostluk Nişanı" takdim etti.

Caparov, "Bu yüksek ödül, Kırgızistan, Tataristan ve Rusya Federasyonu arasındaki sarsılmaz dostluğun bir sembolü olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a 'Devlet Dostluk Nişanı' verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a 'Devlet Dostluk Nişanı' verdi - Son Dakika
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