ABD-İran mutabakatı sonrası Van'da İranlı turist akını - Son Dakika
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ABD-İran mutabakatı sonrası Van'da İranlı turist akını

ABD-İran mutabakatı sonrası Van\'da İranlı turist akını
26.06.2026 11:08
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ABD ve İran arasındaki mutabakatın ardından çatışmaların durmasıyla İranlı turistler Van'a gelmeye başladı. Alışveriş yapıp Van Gölü'nde vakit geçiren turistler, esnafı sevindirdi ve otellerde yüzde 100 doluluk yaşanıyor.

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat sonrası çatışmaların durmasıyla Van'a gelen komşu ülke vatandaşları, alışveriş yapıp Van Gölü sahilinde zaman geçirerek savaşın stresini atıyor.

Savaş nedeniyle seyahatlerini erteleyen İranlı turistler, mutabakatın imzalanmasının ardından Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki hareketliliği artırdı.

Gümrük kapısındaki işlemlerin ardından Van'a gelen çok sayıda İranlı Van Gölü sahilinde, otellerde, alışveriş merkezleri ve mağazalarda yoğunluk oluşturdu.

Hem tarihi mekanların ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezen hem de alışveriş yaparak zamanlarını değerlendiren İranlı turistler, esnafın da yüzünü güldürdü.

İş yeri sahipleri de komşu ülke vatandaşlarının ilgisini çekmek için vitrinlerine Farsça yazılar yazdı, indirim kampanyaları başlattı.

"3 gündür yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyoruz"

Otel işletmecisi Furkan Seven, AA muhabirine, savaştan sonra İranlı turistlerin kentte yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Son aylarda turist sayısının oldukça düştüğünü, mutabakat sonrası ise canlılığın yaşandığını ifade eden Seven, şunları kaydetti:

"Misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. 3-4 aydır turist alamıyorduk, esnaf çalışmıyordu, turizm sektörü durmuştu. Şu an turistler akın akın geliyor, bu da şehrimizi kalkındırıyor. Giyim başta olmak üzere, restoran ve otellerimiz çalışıyor. Kentimiz adasıyla, yaylalarıyla, tarihi yapılarıyla turizm şehri olduğu için geliyorlar. 3 gündür yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Otellerde boş yer bulmak zor. Yaz döneminde umutlarımız yüksek, inşallah böyle devam eder."

Tur teknesi kaptanı Sinan Başak ise son dönemlerin en hareketli günlerini yaşadıklarını söyledi.

Bu durumdan memnun olduklarını vurgulayan Başak, "Bizim para birimimiz İran'ın para birimine göre daha değerli ama buna rağmen geliyorlar. Oradaki acentelerle birlikte çalışma başlattık. Broşür bastırıyoruz, reklam yapıyoruz. Oradaki acente temsilcisi arkadaşlar da grup halinde turist getiriyor. Gelen yolcu otelde konaklıyor. Kentin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini gezdikten sonra onları tekne turuna çıkarıyoruz. İranlıların gelişi Van için can suyu demek." ifadelerini kullandı.

"Kardeş ülkeyiz buradaki vatandaşları da İran'a bekliyoruz"

İranlı turist Milan Dalaeimilan da Van'ı çok sevdiklerini dile getirerek, "Savaştan dolayı gelemiyorduk. Savaş bittikten sonra gelmeye başladık. Muradiye Şelalesi'ni gezdik şimdi tekneyle tur atıyoruz. Kardeş ülkeyiz buradaki vatandaşları da İran'a bekliyoruz." dedi.

Ailesiyle Van'a gelen Mostafa Ghasemi Azar, "İranlılar Türkleri çok seviyor. Buraya gezmeye geldik. Her zaman geliyoruz ve 2-3 gün kalıyoruz. Burada bize çok iyi davranıyorlar. Biz de onları seviyoruz." diye konuştu.

Van'a alışveriş için geldiklerini dile getiren Behnaz Ranjbarı, tatil günlerini de burada geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD-İran mutabakatı sonrası Van'da İranlı turist akını - Son Dakika

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