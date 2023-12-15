Tatvan Belediyesi, kadınlara meslek öğretiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınlar, belediyenin açtığı kurslarda meslek öğreniyor.

Tatvan Belediyesi tarafından Kültür, Sanat ve Spor Merkezinde filografi, kokulu taş, ahşap boyama, iğne oyası, takı tasarım, örgü, çini seramik, dikiş ve nakış kursları açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünleri Emek Bahçesi Mağazası'nda satarak gelire dönüştürüyor.

Usta öğretici Gülay Çetin, 18 kursta mesleki dersler verdiklerini söyledi.

Kurslardan 300 kursiyerin faydalandığını belirten Çetin, "Burada kursiyerlerin hazırladığı ürünleri, belediye bünyesindeki Emek Bahçesi Mağazası'nda satışa sunuyoruz. Bu, çok güzel bir hizmet. Kadınlar burada çevre ediniyor, sosyalleşiyor, kendilerini sanat ve elişi konusunda geliştiriyorlar. Spor salonundan faydalanıyorlar ve aynı zamanda maddi imkan elde etmiş oluyorlar." dedi.

Kursiyerlerden Songül Yürek de "İki aydır buradaki kursa katılıyorum. İki kızımla buraya geliyorum. El emeği ve göz nuru ürünler hazırlıyorum. Ortam çok güzel, hiç sıkılmıyoruz. Hazırladığımız ürünleri satışa sunabiliyoruz. Buranın kurulmasında ve kursların açılmasında emeği olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.