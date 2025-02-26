Tatvan'da Görsel Şölen: Devasa Mercek Bulutu - Son Dakika
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Tatvan'da Görsel Şölen: Devasa Mercek Bulutu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde beliren dev mercek bulutu, gökyüzünde unutulmaz bir manzara sundu.

26.02.2025 16:48
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Tatvan semalarında görsel şölen: Devasa mercek bulutu hayran bıraktı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde beliren mercek bulutu görsel şölen sundu.

Tatvan ilçesi, doğa tutkunlarını ve fotoğraf meraklılarını heyecanlandıran muhteşem bir doğa olayına tanıklık etti. İlçe merkezinde oluşan devasa mercek bulutu, görenleri hayran bıraktı. Yaklaşık dört saat boyunca gökyüzünde kalan bu nadir doğa olayı, bölge halkına unutulmaz bir manzara sundu.

Tatvan'da ortaya çıkan bu doğa olayı, gün ışığının değişimiyle farklı renk tonlarına büründü. Özellikle gün batımına doğru altın ve turuncu renklere dönüşen mercek bulutu, gökyüzüne eşsiz bir estetik kattı. Bölge halkı ve doğa fotoğrafçıları, bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına ve kameralarına sarıldı.

Tatvan ve Van Gölü çevresi, doğal güzellikleriyle her mevsim büyüleyici manzaralar sunarken, bu tür nadir atmosfer olayları bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı. Uzmanlar, bu tür doğa olaylarının iklim değişikliği, rüzgar yönü ve hava basıncı gibi faktörlerden etkilendiğini belirtirken, mercek bulutlarının zararsız olduğu ve herhangi bir hava tehlikesi oluşturmadığını vurguluyor.

Bilimsel adı lenticularis olan mercek bulutları, genellikle dağlık bölgelerde görülür. Rüzgar akımlarının dağlarla etkileşime girmesi sonucu oluşan bu bulutlar, çoğu zaman UFO benzeri şekilleriyle dikkat çeker. Tatvan ve çevresi, Nemrut Dağı ve Van Gölü gibi coğrafi unsurlarıyla bu tür atmosfer olaylarının gözlemlenmesine oldukça elverişli bir bölge.

Kaynak: İHA

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