Bitlis'te sahipsiz hayvanlara aşılama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Bitlis'te sahipsiz hayvanlara aşılama çalışması başlatıldı

Bitlis\'te sahipsiz hayvanlara aşılama çalışması başlatıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği üyeleri sahipsiz hayvanları aşılama çalışması başlattı. Her yıl iki kez kuduz aşıları ve iç dış parazit aşıları yapılan sahipsiz hayvanlar, sağlık kontrolünden de geçiriliyor. Kısırlaştırma çalışmaları da yürütülen hayvanlar, alındıkları yerlere geri bırakılıyor.

01.05.2024 14:18
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği üyeleri sahipsiz hayvanları aşılama çalışması başlattı.

Her yıl iki kez kuduz aşıları ve iç dış parazit aşıları yapılan sahipsiz hayvanlar, sağlık kontrolünden de geçiriliyor.

Demek üyesi Ömer Atış, aşılama sırasında kısırlaştırma çalışmalarını da yürüttüklerini söyledi.

Çalışmaları Tatvan Belediyesi ile yaptıklarını ifade eden Atış, "Sahipsiz hayvanların her yıl iki kez olmak üzere kuduz aşılarını, iç ve dış parazit aşılarını yapıyoruz. Tatvan genelinde kısır ve aşılı olarak 100 civarında sahipsiz hayvan bulunuyor. Aralıklarla köylerden veya diğer yerleşim alanlarından getirilip buralara bırakılan sahipsiz hayvanlar da oluyor. Ekiplerimiz bu konuda düzenli olarak mahallelerde taramalar yapıyor. Onlar da tespit edildikleri anda ekiplerimizce alınarak kısırlaştırma ve aşılama işlemi sonrası alındıkları yere bırakılıyor."

Kaynak: AA

Tatvan, Bitlis, Hayvan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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