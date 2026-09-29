Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı, hasta kurtarıldı - Son Dakika
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Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı, hasta kurtarıldı

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Tatvan Devlet Hastanesi\'nde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı, hasta kurtarıldı
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Bitlis Tatvan'da kalbinden ağır yaralanan hasta, Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk kez uygulanan açık kalp ameliyatıyla kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından hasta, başka bir ile sevk edilmeden tedavi edilerek yoğun bakıma alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kalbinden ağır yaralanan hasta, Tatvan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik operasyonla hayata tutundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalbinden ağır şekilde yaralanan hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerince hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İl Sağlık Müdürü, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şaban Ergene, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğulcan Özdemir ile Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Barış Sarıçoban tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik operasyonla hastanın kalbindeki yara tedavi edildi.

Ameliyatın ardından hasta, tedavi ve takibi için yoğun bakım ünitesine alındı.

Tatvan Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen açık kalp ameliyatıyla hasta, başka bir ile sevk edilmeden tedavi edildi.

Kaynak: AA
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