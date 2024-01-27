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Tatvanlı çocukların kartopu ve kardan adam keyfi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, ara tatilde olan çocuklar için eğlence aracı oldu.

Bitlis'te 3 gündür aralıksız yağan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, sömestr tatilinde olan çocuklara ise eğlence aracı oldu. Beyaza bürünen sokak ve bahçelerde kartopu oynayıp, kardan adam yapan çocuklar hem tatilin hem de karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kar yağışıyla beraber kendilerini dışarı attıklarını söyleyen Ali Osman Uludağ isimli çocuk, "Arkadaşlarla çok eğleniyoruz. Bugün çok güzel kar yağdı. İlk olarak ağaçları silkeleyerek eğlendik sonra da kartopu savaşı yaptık" dedi.

Kar topu oynayıp kardan adam yaptıklarını söyleyen Elif Ebrar Uludağ isimli çocuk da, " Dışarıda kartopu oynuyoruz. Başka oyunlar oynuyoruz ve vaktimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Tatilimiz kartopu oynayıp, kardan adam yapmakla geçiyor" ifadelerini kullandı.