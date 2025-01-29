Tatvanlı Kadınların Kooperatifi Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Tatvanlı Kadınların Kooperatifi Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Tatvan'daki kadınlar kurdukları kooperatifle yöresel yemekler üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

29.01.2025 10:46
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurdukları kooperatifte bir araya gelen kadınlar, ürettikleri yöresel yemekleri pazarlayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tatvan ilçesinde kaymakamlıktan destek alan 8 kadın, bir süre önce "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kurdu.

Mesleki Eğitim Merkezi'nde kendileri için oluşturulan mutfakta hazırladıkları yöresel yemekleri satışa sunan kadınlar, kazandıklarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kooperatif Başkanı Ayşe Karaman, Ankara'da akademisyenlerin düzenlediği seminerlere katılarak sertifika aldıklarını söyledi.

Arkadaşlarıyla kooperatif kurduklarını belirten Karaman, "Tatvanlı kadınlar olarak üretim için yola çıktık. Hazırladığımız projeyi Kaymakamımız Remzi Demir'e sunduk. Bize maddi ve manevi destek sağladı. 8 kadın bir araya gelerek kooperatifimizi kurduk. Kooperatif kapsamında yöresel yemek hazırlıyoruz ve paketleyerek sipariş sahiplerine teslim ediyoruz." dedi.

Kooperatif sayesinde ekonomik kazanç elde ettiklerini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Düğün, nişan ve özel günler için de yemek hazırlıyoruz. İş yerleri ve evlere yemek hazırlayıp gönderiyoruz. Buradaki kadınlarımız sattıkları yemeklerle aile ekonomisine destek sağlıyor. İşimizi büyütmeyi planlıyoruz. Sadece yemek sektöründe kalmayıp kooperatif kapsamında el sanatları ve hediyelik eşyalar üretimi de yapmayı düşünüyoruz."

Dört çocuk sahibi Zeynep Yıldırım ise kadın girişimci ruhunu yansıtmak için kooperatife üye olduğunu ifade etti.

Yıldırım, "Yemek veya diğer organizasyonlarda olsun kadının gücünü her alanda göstermek istiyoruz. Burada 8 arkadaşımızla takım ruhuyla çalışıyoruz. Evde yaptığımız yemekleri burada da yaparak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatvanlı Kadınların Kooperatifi Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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