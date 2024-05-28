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Tatvanlılar güneşin tadını çıkardı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde son bir haftadır yağan sağanağın ardından açan güneş vatandaşları sokağa döktü.

Yılın büyük kısmını soğuk havayla geçiren ve son bir haftadır yağan sağanağın ardından Tatvan'da güneş açtı. Havanın ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar sokağa ve sahil kenarına akın etti. Çocuklar bisiklet sürerek güneşin tadını çıkarırken, gençler ise sahil kenarında yürüyüş yaptı.

Mehmet Ali Tarlan isimli şahıs, "İlçemizde son bir haftadır yoğun bir yağış vardı. Bugün güneşi gördük ve bunu fırsat bilerek dışarı çıkıp güneşten faydalandık. Arkadaşlarımla sahilde gezdik, fotoğraflar çektik" dedi.