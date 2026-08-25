Tavşanlı'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada A.T. yaralandı, H.Y.K. yara almadan kurtuldu.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çevreyolu Caddesi Tunçbilek ışıklı kavşağında meydana geldi. H.Y.K. yönetimindeki 16 AAL 500 plakalı otomobille A.T. idaresindeki 26 ACU 588 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden A.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, diğer araç sürücüsü H.Y.K. kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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