Tavşanlı'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolu 12'nci kilometresinde meydana geldi. F.A. kullandığı 16 SYU 52 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil takla atarken kazada sürücü F.A. ile araçta bulunan D.A., çocuklar B.A. ve H.A. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tavşanlı'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı - Son Dakika

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