Kütahya\'da trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, Nezaket Yıldız (64) hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Tavşanlı-Kütahya karayolu Örenköy kavşağında Cihangir Orbay (60) idaresindeki otomobil, Örenköy'den ana yola çıkan Şerife Doymuş (49) yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada savrularak hurdaya dönen otomobilde bulunan yolculardan Nezaket Yıldız (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Şerife Doymuş, Kübra Doymuş (13) ile diğer otomobilin sürücüsü Cihangir Orbay ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Nezaket Yıldız'ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Kübra Doymuş'un durumunun ciddi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.