Tayland'da M Çiçeği Virüsü Tespit Edildi - Son Dakika
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Tayland'da M Çiçeği Virüsü Tespit Edildi

Tayland'da yurt dışından gelen bir kişide M çiçeği virüsünün (mpox) tespit edildiği bildirildi. Hastalık Kontrol Departmanı (DDC) Genel Müdürü Thongchai Keeratihattayakorn, Avrupalı hastanın Afrika kıtasından Tayland'a geldiğini belirtti. Thongchai, hastada M çiçeği virüsünün tespit edildiğini ve Klad 1b varyantından şüphelendiklerini kaydetti.

21.08.2024 12:46
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Tayland'da yurt dışından gelen bir kişide M çiçeği virüsünün (mpox) tespit edildiği bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, Hastalık Kontrol Departmanı (DDC) Genel Müdürü Thongchai Keeratihattayakorn yaptığı açıklamada, Avrupalı hastanın Afrika kıtasından Tayland'a geldiğini belirtti.

Thongchai, hangi ülkeden olduğu açıklanmayan hastada M çiçeği virüsünün tespit edildiğini ve Klad 1b varyantından şüphelendiklerini kaydetti.

Hastanın Klad 1 varyantı testinin negatif çıktığını ifade eden Thongchai, Klad 1b varyantı olup olmadığını belirlemek için test yaptıklarını bildirdi.

Thongchai, hastada bu varyantın tespit edilmesi halinde, bunun ülkedeki ilk Klad 1b vakası olacağını söyledi.

Ülkedeki ilk M çiçeği virüsü Klad 2 varyantının 2022'de tespit edildiğini belirten Thongchai, şimdiye kadar bu varyanttan yaklaşık 800 vakanın kayda geçtiğini ve bunların 140'ının bu yıldan olduğunu anlattı.

Halk sağlığı acil durumu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un 14 Ağustos'ta topladığı DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.

Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA

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