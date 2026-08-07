Tayland'da Okulda Silahlı Saldırı: 8 Ölü - Son Dakika
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Tayland'da Okulda Silahlı Saldırı: 8 Ölü

Tayland\'da Okulda Silahlı Saldırı: 8 Ölü
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Nonthaburi'deki okulda 14 yaşındaki saldırgan tarafından düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre saldırı, başkent Bangkok'un kuzeybatısındaki Bang Kruai bölgesinde bulunan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda gerçekleştirildi.

Emniyet kaynakları, olayın ardından intihar eden 14 yaşındaki saldırganın okulun öğrencisi olduğunu ve evinde yapılan aramada büyükannesinin ve büyükbabasının da ölü bulunduğunu, hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e çıktığını belirtti.

Sağlık yetkilileri, saldırıda yaralanan 9'u ağır 30 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Saldırının hemen ardından öğretmenler, öğrenci ve personeli güvenli bölgelere tahliye etti, emniyet güçleri saldırgana ait çantada çok miktarda mühimmat ele geçirdi.

Saldırgan öğrencinin kullandığı silahın, dedesine ait olduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerinin okulda ve çevresinde kontrolü sağladığı, soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, yaptığı açıklamada, olayın planlı şekilde, belirli adımlar ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirildiğini, ilk belirlemelere göre saldırganın dersleriyle ilgili yaşadığı stresten etkilendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayland'da Okulda Silahlı Saldırı: 8 Ölü - Son Dakika

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