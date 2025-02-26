Tayland'da otobüs kazası: 18 ölü, 31 yaralı - Son Dakika
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Tayland'da otobüs kazası: 18 ölü, 31 yaralı

Tayland\'da otobüs kazası: 18 ölü, 31 yaralı

Tayland'da devrilen otobüste 18 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

26.02.2025 20:08
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- Tayland'da otobüs devrildi: 18 ölü, 31 yaralı

BANGKOK - Tayland'ın bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın Prachinburi bölgesinde iş gezisine çıkan grubu taşıyan ve şoför dahil 49 kişinin bulunduğu otobüs, yokuş aşağı giderken devrildi. Bölgeye çok sayıda polis, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığı açıkladı. Otobüsün yokuş aşağı seyir halinde olduğu, frenlerinin tutmadığı ve sürücünün devrilmeden önce aracın kontrolünü kaybettiği ifade edildi.

Khao Thone Dağı'ndan inen dik yokuşun sık sık kazalara sahne olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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