Tayland'ın 508 milyon dolarlık fırkateyn ihalesini Güney Koreli Hanwha Ocean kazandı - Son Dakika
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Tayland'ın 508 milyon dolarlık fırkateyn ihalesini Güney Koreli Hanwha Ocean kazandı

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Tayland Donanmasının, 508 milyon dolarlık fırkateyn projesi için açtığı ihaleyi Güney Kore şirketi Hanwha Ocean'ın kazandığı bildirildi.

Tayland Donanmasının, 508 milyon dolarlık fırkateyn projesi için açtığı ihaleyi Güney Kore şirketi Hanwha Ocean'ın kazandığı bildirildi.

Tayland basınında yer alan habere göre, Kraliyet Tayland Filosu Komutanı ve Fırkateyn Alım Projesi Komitesi Başkanı Amiral Korawit Chayarathi, düzenlediği törende, fırkateyn yapımı için açtıkları ihaleyi Güney Kore merkezli Hanwha Ocean'ın kazandığını duyurdu.

Toplamda 508 milyon dolar değerindeki proje, ilgili sistemleri, ekipmanları, yedek parçaları, eğitim ve destek hizmetlerini de içeriyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Denizcilik, Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'ın 508 milyon dolarlık fırkateyn ihalesini Güney Koreli Hanwha Ocean kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'ın 508 milyon dolarlık fırkateyn ihalesini Güney Koreli Hanwha Ocean kazandı - Son Dakika
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