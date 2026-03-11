BANGKOK, 11 Mart (Xinhua) -- Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir Tayland kargo gemisi saldırıya uğradı.
Tayland Kraliyet Donanması'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre şu ana kadar gemiden 20 mürettebat kurtarılarak Umman'a götürüldü.
Yetkililer, kayıp üç mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Tayland Kraliyet Donanması, saldırının nedeninin belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiğini açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Tayland Kargo Gemisi Hürmüz Boğazı'nda Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?