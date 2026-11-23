Tayland'da mahkeme, monarşiye "hakaret ettiği" gerekçesiyle 2023'te 6 yıl hapis cezasına çarptırılan milletvekili Rukchanok Srinork'un cezasını 3 yıla düşürdü.

Tayland'da temyiz mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Rukchanok'un monarşiye "hakaret ettiği" belirtilen 2 sosyal medya paylaşımından birine ilişkin hüküm, "delil yetersizliği" nedeniyle kaldırıldı.

Buna göre 2023'te iki paylaşımı nedeniyle 3'er yıl hapis cezası alan Rukchanok'un cezası 3 yıla düştü.

Öte yandan, mahkeme davayı temyize taşıyan Rukchanok'un kefalet başvurusunu kabul etti. Böylece Rukchanok'un milletvekilliği düşmeyecek.

Rukchanok, 2023'te sosyal medyada yaptığı 2 paylaşımında, monarşiye "hakaret ettiği" gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Milletvekili Rukchanok, Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerde, İleri Hareket Partisinden (MFP) meclise girmişti.

Monarşiyi eleştirenlere 15 yıla kadar hapis cezası

Tayland'da "Lese Majeste" olarak adlandırılan "Kral'a İhanet" yasası, Kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi yasakladığı için ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.

Yasa, dünyada kraliyet ailelerini korumak amacıyla uygulanan benzer kanunların en katılarından biri kabul ediliyor.

Yasaya göre, kraliyet ailesi mensubu herhangi birine hakarette bulunan, bu kişileri karalayan ya da tehdit edenler 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.