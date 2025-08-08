Tayland ve Kamboçya'dan Ateşkes Görüşmesi

Washington yönetimi, Kamboçya ve Taylandlı yetkililerin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ateşkesin detaylarını görüşmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Kuala Lumpur'da dün bir araya gelen Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha ve Tayland Savunma Bakan Vekili Nattaphon Narkphanit'in görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuala Lumpur'da düzenlenen toplantının, ateşkesi sağlamlaştırmasının ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) gözlem mekanizmasını kurma yolunda önemli bir adım atmış olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

ABD'nin söz konusu ateşkeste tarafların verdikleri taahhütleri yerine getirmelerini beklediği kaydedilen açıklamada, "Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e liderliği ve ateşkes sürecine ev sahipliği yaptığı için minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Washington yönetiminin, iki ülke arasındaki süreç ilerledikçe Malezya'yı, ASEAN'ı ve her iki ülkeyi desteklemeyi "sabırsızlıkla beklediği" aktarıldı.

Tayland ve Kamboçya, dün 28 Temmuz'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının uygulanması için 13 noktada anlaşmaya varmıştı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 28 Temmuz'da ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.