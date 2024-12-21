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Tayvan Parlamentosu'nda Gerilim

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Tayvan'da iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında parlamento içinde çatışma çıktı.

21.12.2024 11:58
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- Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü

Oylamayı engellemek isteyen milletvekilleri barikat kurdu

TAİPEİ - Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Partisi milletvekillerinin tartışmalı yasa tasarılarının oylamaya sunulmasını engellemek amacıyla parlamento salonunun girişine ve kürsüsüne koltuklarla barikat kurmasının ardından muhalefet milletvekillerinin müdahalesi sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Tayvan parlamentosunda tartışmalı reform tasarısı tansiyonu yükseltti. İktidardaki Demokratik İlerici Partisi milletvekilleri, çoğunluğu Çin yanlısı muhalefette olan parlamentoda Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini kısıtlayan ve devlet yetkililerinin görevden alınmasını zorlaştıran tasarıların oylamaya sunulmasını engellemek istedi. Gece saatlerinde parlamentoya gelen iktidar partisi milletvekilleri, Genel Kurul salonunun girişine ve kürsüye koltuklarla barikat kurdu. Ana muhalefetteki milletvekilleri Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) ve muhalif Tayvan Halk Partisi milletvekillerinin salona girmeye çalışmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Koltukları ve sandalyeleri iten muhalif milletvekilleri, plastik ve soda şişeleri fırlattı.

Parlamento binasının dışında toplanan iktidar yanlısı binlerce kişi ise, "Tayvan'ı savunun" sloganı atarak yasa tasarılarını protesto etti.

İktidar partisinden yapılan açıklamada, "Eğer Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) değişiklikleri zorla geçirirse Tayvan'ın kendi kendini yönetme mekanizması ortadan kalkacak ve ayrıca Tayvan'ın sivil toplumu ve demokratik sistemine önemli ve geri döndürülemez zararlar verecektir. Tayvan'ın demokrasisinin ihlal edildiği ve zarar gördüğü bir zamanda ayağa kalkmalı ve harekete geçmeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

Tayvan Parlamentosu\'nda Gerilim
Kaynak: İHA

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