TBB Başkanı Erinç Sağkan, Filistin Barosu Başkanı Fadi Abbas ile görüştü

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Filistin Barosu Başkanı Fadi Abbas ile çevrim içi görüştü.

TBB'nin yazılı açıklamasına göre, Sağkan, görüşmede, İsrail'in uluslararası ceza hukukuna ve insancıl hukuka aykırı davranışlarına karşı TBB'nin ilk andan itibaren tepkisini koyduğunu anımsattı.

Sağkan, İsrail'in işlediği insanlık suçuna karşı Filistin Devleti'nin yanında olunduğunu ve uluslararası ceza mahkemeleri nezdinde başvurularda bulunulduğunu belirtti.

Filistin Barosu Başkanı Abbas ise İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de artan ihtiyaçların karşılanmasının siyasi sebeplerle engellendiğine dikkati çekti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'ye yardımların hızlandırılması kararına işaret eden Abbas, bu karardan bir gün sonra Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına karşı yapılan eylemlere dikkati çekti.

Görüşmede, TBB'nin Filistin Barosu'nun ve Filistin halkının yanında olduğu vurgulandı.