TBB'den Adıyaman'a İş Makinesi Desteği - Son Dakika
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TBB'den Adıyaman'a İş Makinesi Desteği

Türkiye Belediyeler Birliği, Adıyaman'ın beş ilçesine toplamda yedi iş makinesi hibe etti. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, 'Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

28.12.2024 12:27  Güncelleme: 13:18
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(ADIYAMAN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Adıyaman'ın beş ilçesine iş makinesi desteği verdi. Adıyaman Belediye Başkanı ve TBB Encümen üyesi Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'ımızın tüm ilçelerine hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın hizmet edeceğimize söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

TBB Encümen üyesi olarak seçilen Başkan Tutdere, Adıyaman'a yönelik destekleri artırma sözünü yerine getirerek; Besni, Çakırhüyük, Çelikhan, İnlice, Şambayat ilçelerine toplamda yedi iş makinesi hibesi gerçekleştirilmesi için girişimde bulundu. Destek kapsamında Besni'ye bir adet itfaiye aracı, Çakırhüyük'e bir adet kepçe, Çelikhan'a bir adet damperli kamyon ve bir adet itfaiye aracı, İnlice'ye bir adet kepçe, Şambayat'a ise bir adet damperli kamyon ve bir adet itfaiye aracı hibe edildi.

Başkan Tutdere, hibeye ilişkin, "5 Haziran'da TBB Encümen Üyesi olarak seçildiğimiz tarihte Adıyaman'ımızın tüm ilçelerine hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın hizmet edeceğimize söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız girişimlerle, beş ilçemize toplamda yedi iş makinesinin hibe edilmesini sağladık. Bu destekler, ilçelerimizin altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak ve hizmet kapasitesini artıracaktır" diye konuştu.

TBB'nin desteğinin Adıyaman'ın her noktasına ulaştığını vurgulayan Başkan Tutdere, "Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimize eşit mesafede durarak ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Hedefimiz, Adıyaman'ın her köşesinde halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek. TBB'nin destekleri artarak devam edecek. Bu süreçte Adıyaman'ımıza verdikleri desteklerden dolayı TBB'ye ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hibe edilen araçların gönderildiği ilçelerin parti dağılımları ise şöyle: Besni (AK Parti), Çakırhüyük ve İnlice (MHP), Çelikhan (DEVA Partisi), Şambayat (CHP).

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBB'den Adıyaman'a İş Makinesi Desteği - Son Dakika

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