TBB'den Ortahisar Belediyesi'ne Araç Hibesi… Başkan Kaya: "Sahadaki Gücümüzü Artıracak Bu Destek, Hizmet Kalitemizi Daha da Yukarı Taşıyacak"

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyelere hibe edilen araçların teslimi için Ankara'da düzenlenen törene katıldı. Ortahisar Belediyesi'ne hibe edilen iş makinesini teslim alan Kaya, "Sahadaki gücümüzü artıracak bu destek, hizmet kalitemizi daha da yukarı taşıyacak" dedi.

TBB tarafından 94 belediyeye toplam 95 yeni hizmet aracının kazandırılması amacıyla Başkent'te düzenlenen Araç Teslim Töreni'nde Ortahisar Belediyesi'ne de bir adet ekskavatör hibe edildi. İş makinesini teslim alan Başkan Kaya, Birliğin 26 Mart'ta da Ortahisar Belediyesi'ne bir adet su arazözü hibe ettiğini hatırlatarak sağlanan destekler için teşekkür etti.

Yeni iş makinesinin, belediyenin çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirten Kaya, "Vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve kaliteli hizmet sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Belediyeler Birliğimiz tarafından belediyemize kazandırılan bu ekskavatör, özellikle altyapı, yol bakım ve çevre düzenleme çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlayacaktır. Sahadaki gücümüzü artıracak bu destek, hizmet kalitemizi daha da yukarı taşıyacaktır" diye konuştu.

TBB'nin adalet, dayanışma ve eşit hizmet anlayışına da dikkati çeken Kaya, "Yerel yönetimlerin güçlenmesi adına yapılan bu katkılar son derece kıymetlidir. Belediyelerimize sağlanan bu destekler için başta Ekrem İmamoğlu Başkanımız olmak üzere, Başkanvekilimiz Sayın Vahap Seçer'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.