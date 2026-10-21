TBB Encümen Toplantısı Ünlüce başkanlığında yapıldı, Meclis toplantısı ertelendi

TBB Encümen Toplantısı Ünlüce başkanlığında yapıldı, Meclis toplantısı ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBB Ekim Ayı Encümen Toplantısı, Başkan Vekili Ayşe Ünlüce başkanlığında yapıldı ve gündem maddeleri görüşüldü. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bugünkü Birlik Meclisi toplantısı yarın TBB Ana Hizmet Binası'nda saat 10.00'da yapılacak.
(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Encümen Toplantısı, TBB Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce başkanlığında gerçekleştirildi. Birlik Meclisi toplantısı ise yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yarın TBB Ana Hizmet Binası'nda saat 10.00'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Encümen Toplantısı, TBB Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Bugün saat 14.00'e gerçekleştirilmesi planlanan Birlik Meclisi toplantısı ise yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Toplantı yarın TBB Ana Hizmet Binası'nda saat 10.00'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: ANKA
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