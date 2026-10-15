TBB Genel Sekreteri Yıldız, başkan vekili seçiminde iki aday olduğunu açıkladı

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Suat Yıldız, TBB Başkan Vekili seçimi öncesinde, "İki adayımız var. İki adaya da başarılar diliyorum. Umarım ki güzel bir seçim sürecinden sonra Türkiye Belediyeler Birliği yeni başkan vekiline kavuşacak" dedi.

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılacak TBB Başkan Vekili seçimi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"31 Mart seçimlerinden sonra Sayın İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Zeydan Karalar başkan vekili olmuştu. Daha sonra da mayıs ayında Vahap Bey'i tekrar başkanlığa seçmiştik. Şimdi onun tutuklanmasıyla birlikte Türkiye Belediyeler Birliği yeni bir başkan vekili seçim sürecine girdi. Biz Türkiye Belediyeler Birliği yönetimi olarak gerekli bütün tedbirleri aldık. Ankara Valiliğimizden gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedik. Onlar da sağ olsunlar bu güvenlik tedbirlerini aldılar. Biz idare olarak bütün yönleriyle bu seçime hazırız. İki adayımız var. İki adaya da başarılar diliyorum. Umarım ki güzel bir seçim sürecinden sonra Türkiye Belediyeler Birliği yeni başkan vekiline kavuşacak."