TBB, Trabzon Ortahisar'da zabıta personeline iki günlük eğitim semineri düzenledi - Son Dakika
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TBB, Trabzon Ortahisar'da zabıta personeline iki günlük eğitim semineri düzenledi

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TBB, Trabzon Ortahisar\'da zabıta personeline iki günlük eğitim semineri düzenledi
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Türkiye Belediyeler Birliği, Ortahisar Belediyesi ev sahipliğinde Doğu Karadeniz belediyelerindeki zabıta personeline iki günlük mesleki eğitim semineri düzenledi. Seminerde zabıta mevzuatı, ruhsat işlemleri, tüketici hakları ve tebligat hukuku güncel düzenlemelerle ele alındı.

(TRABZON)- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ortahisar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük seminerde, Doğu Karadeniz'deki belediyelerde görev yapan zabıta personeline yönelik mesleki eğitim verildi. Programda zabıta mevzuatı, ruhsat işlemleri, tüketici hakları ve tebligat hukuku başlıkları güncel düzenlemeler ve saha örnekleri üzerinden değerlendirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından zabıta personelinin mesleki bilgi ve yeterliliğini artırmak amacıyla Ortahisar Belediyesi'nde bir eğitim semineri düzenlendi. Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) bünyesindeki il ve ilçelerden katılan zabıta personeline yönelik düzenlenen eğitimde; zabıta mevzuatı, zabıtanın görev, yetki ve sorumlulukları, denetim usulleri, iş yeri açma ve ruhsat süreçleri, tüketici hakları ve tebligat hukuku konuları anlatıldı.

Orhan Karakullukçu Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan; zabıta personelinin halkın huzuru, sağlığı ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi. Zabıta personelinin mesleki bilgi ve donanımlarını artıran eğitimlerin büyük önem taşıdığını belirten Arslan, düzenlenen program için Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve eğitimi veren Ergün Kılıç'a teşekkür etti.

SEMİNERDE, ZABITANIN GÖREV ALANLARI VE UYGULAMALAR ELE ALINDI

Programın devamında Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, zabıtanın görev ve yetki alanlarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.Mevzuattaki güncel düzenlemeler ve sahada karşılaşılan uygulamalara ilişkin örneklerin de paylaşıldığı eğitimde Kılıç, zabıta personelinin sorularını yanıtlayarak merak edilen konulara açıklık getirdi.

Kaynak: ANKA
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