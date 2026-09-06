TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Şampiyonu kadın voleybolcuları tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımı yürekten kutladığını belirtti.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum" paylaşımında bulundu.
Kaynak: ANKA
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