TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyadaki değişen dengeler, Türk dünyasına beklediğimizden çok daha büyük bir imkanı ve fırsatı sunuyor - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyadaki değişen dengeler, Türk dünyasına beklediğimizden çok daha büyük bir imkanı ve fırsatı sunuyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamada, dünyadaki değişen dengelerin Türk devletlerine ve Türk dünyasına beklenenden daha büyük bir imkan ve fırsat sunduğunu belirtti. Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin daha güçlü bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayarak, Türk dünyasının gelişmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü fırsatın kullanılması için çaba sarf edeceklerini ifade etti.

06.06.2024 19:07
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- TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Dünyadaki değişen dengeler, Türk dünyasına beklediğimizden çok daha büyük bir imkanı ve fırsatı sunuyor"

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu kapsamında gazetecilere açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyadaki değişen dengeler, yeni dünya sisteminin oluşmaya başlaması, önümüzdeki dönemde Türk devletlerine ve Türk dünyasına beklediğimizden çok daha büyük bir imkanı, çok daha büyük bir fırsatı sunmaktadır" dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, TÜRKPA 13. Genel Kurulu toplantısının ardından üye ülkelerin meclis başkanlarıyla birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Parlamenter diplomasi daha güçlü bir şekilde kullanılmalıdır"

TÜRKPA 13. Genel Kurulu'nda önemli konuları detaylı bir şekilde ele aldıklarını belirten Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bütün imkanımızla Azerbaycan'ın dönem başkanlığında TÜRKPA'nın daha ileriye gitmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu burada bir kere daha sizlerin huzurunuzda ifade ediyorum. Değerli basın mensupları, günümüzde özellikle uluslararası ilişkilerde yeni ve önemli bir enstrüman olarak parlamenter diplomasi en başta gelen unsurlardan birisi haline gelmiştir. Parlamenter diplomasi bütün imkanlarını kullanılarak Türk devletleri arasındaki yakınlaşmayı, ortak hareket etmeyi, birlikte projeler üretmeyi de sağlayacak şekilde mutlaka önümüzdeki dönemde daha güçlü bir şekilde kullanılmalıdır" dedi.

"Dünyadaki değişen dengeler, Türk dünyasına beklediğimizden çok daha büyük bir imkanı çok daha büyük bir fırsatı sunmaktadır"

TÜRKPA'nın daha da güçlendirerek yola devam etmenin sorumluluk alanlarından biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu çerçevede gerek dostluk gruplarının, gerek ihtisas gruplarının yapacağı çalışmaların önemli ve anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. Dünyadaki değişen dengeler, yeni dünya sisteminin oluşmaya başlaması, önümüzdeki dönemde Türk devletlerine ve Türk dünyasına beklediğimizden çok daha büyük bir imkanı çok daha büyük bir fırsatı sunmaktadır. Yeter ki bizler bir araya gelerek akıl akıldan üstündür. Önümüzde ortak projeler geliştirerek sunulan tarihin bize sunduğu bu fırsattan yeterince istifade edelim. Çünkü önümüzdeki dönem çok kutuplu bir dünya sisteminin kurulacağı bir dönemdir. Bu çok kutuplu dünya sisteminin kurulacağı noktada Türk dünyası da yeni bir imkan ve yeni bir fırsattır. Burada güç denklemlerini değiştirecek fevkalade önemli bir noktada olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bu çerçevede yapılacak olan her türlü çalışmada biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Türk dünyasının gelişmesine ilişkin her türlü fırsatın kullanılması, değerlendirilmesi için büyük bir çaba sarf etmeye devam edeceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Türk dünyasından bütün insanlığın da beklentilerinin olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bugün dünyadaki en temel sorunlardan birisi ekonomik olarak da siyasi olarak da adaletsiz bir dünya sisteminin varlığıdır. Bu adaletsiz dünya sisteminin değiştirilmesi, hakkaniyete, adalete dayalı bir dünya sisteminin kurulabilmesi için de biz kendi bütün medeniyet ve kültür değerlerimizi ortaya koyarak, bütün siyasal gücümüzü ortaya koyarak bu gelecek dünyasının daha adil olması için gayret sarf edeceğiz. Her platformda ifade ettiğimiz gibi dünyanın sadece 5 ülkenin insafına bırakılmayacak kadar önemli bir yer olduğu, daha adil bir dünya kurulması noktasında büyük bir sorumluluğun da Türk dünyasının üstüne düştüğünü ifade etmek isterim. Ben tekrar sözlerimin sonunda Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya bugünkü bu güzel organizasyon dolayısıyla teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarda Cenab-ı Allah'tan yüz akı ve başarılar temenni ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Bakü'deki temaslarını tamamladıktan sonra akşam saatlerine doğru Azerbaycan'dan ayrılacak.

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Dünya, Bakü, Politika, Güncel, Son Dakika

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