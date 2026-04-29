TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazetecilerin Süreçle İlgili Sorularını Yanıtladı: "İyi Gidiyor. İş Yoluna Girmiştir, Artık Buradan Dönüş Yok"

29.04.2026 13:53  Güncelleme: 15:08
(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin Kürt sorununun çözümüne yönelik süreçle ilgili soruları üzerine, sürecin iyi gittiğini vurgulayarak, "İş yoluna girmiştir, artık buradan dönüş yok. Allah muhafaza yarım kalırsa bunun çok ağır bedeli olur. Türkiye bir daha böyle bir bedeli ödemesin" ifadelerini kullandı. "Çerçeve yasa erken mi gelir" sorusuna Kurtulmuş, "Onlar konuşulur. Önce sürecin görülmesi lazım. Burada mühim olan 86 milyonun zihninde bu konuda en ufak bir tereddütün olmaması lazım" yanıtını verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti grup toplantısı için TBMM'ye gelen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayarak, toplantısının yapılacağı salona kadar eşlik etti.

Numan Kurtulmuş, daha sonra koridorda bekleyen gazetecilerle sohbet etti, sorularını yanıtladı. "Süreç nasıl gidiyor" sorusu üzerine "iyi gidiyor" diyen Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor yayımladığına işaret ederek, yapılması gerekenlerin raporda yer aldığını vurguladı. "Bizi ilgilendiren bir kritik eşik var. Altıncı bölümün birinci maddesi, kritik eşik diye başlıyor" diyen Kurtulmuş, bunun örgütün silah bıraktığının teyit ve tespitine vurgu yaptığını ifade etti.

"Orta Doğu'daki gelişmeler bu işi etkilememeli. Olumlu bir şekilde biteceği kanaatindeyim"

"Çerçeve yasa erken gelebilir mi" sorusu üzerine  Kurtulmuş, "Onlar konuşulur. Önce sürecin görülmesi lazım. Burada mühim olan 86 milyonun zihninde bu konuda en ufak bir tereddütün olmaması lazım. Mesela Süleymaniye'de silah bırakılması, süreçte çok olumlu bir hava oluşturdu. Aynı şeyin yapılması lazım. Orta Doğu'daki gelişmeler bu işi etkilememeli... Başlanmış, biteceği kanaatindeyim. Olumlu bir şekilde biteceği kanaatindeyim. Sonuçta bu kadar emek var, bu kadar çaba var, iyi niyet var. Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin, bütün partilerin var" şeklinde konuştu."

"Artık dönüş yok"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye başkanları toplantısında, 'Tutuksuz yargılamalar gündeme gelmezse biz masadan kalkarız' mesajı oldu. Sizinle bu konuda konuştu mu" sorusuna Kurtulmuş, "İş yoluna girmiştir. Artık buradan dönüş yok. Bir an evvel… Allah muhafaza yarım kalırsa bunun çok ağır bedeli olur. Türkiye bir daha böyle bir bedeli ödemesin" karşılığını verdi."

"Raporun gereğinin yerine getirilmesi lazım"

Bir gazetecinin "Bir an önce yasal düzenlemeler başlansın açıklamaları yapılıyor" sözleri üzerine Kurtulmuş, "Benim elimde olan bir şey değil" dedi.

Bir başka gazetecinin "Kritik eşik bekleniyor yani" sözleri üzerine de Numan Kurtulmuş, "Tabii ki. Şöyle bir ikileme düşmemek lazım: 'Örgüt mü devlete güvenecek, devlet mi örgüte güvenecek' diye bir şey yok. Komisyonun raporu da hakikaten mükemmel bir rapor, bir kelime eksiği, fazlası yok. Büyük emek. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım. Bu sürecin hızlandırılması lazım" ifadelerini kullandı.

"İmralı'nın, bu niyeti destekleyecek yeni açıklamaları ihtiyaç olduğunda ortaya koyması lazım"

"İmralı'dan yeni açıklamalar geliyor sürekli. Görüşmeler devam ediyor. Yeniden böyle bir güzel bir haber ne zaman gelir" sorusuna Kurtulmuş, "Ben İmralı'nın da niyetini baştan beri ortaya koyduğu, niyetinin açık olduğu kanaatindeyim. Bu niyeti destekleyecek yeni açıklamaları, ihtiyaç olduğunda bunları ortaya koyması lazım" karşılığını verdi."

Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
Diyarbakır seferber oldu, minik Yazgül uyurken bulundu Diyarbakır seferber oldu, minik Yazgül uyurken bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Macron’a sert tepki: Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki: Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz
Sinan Burhan’dan Mustafa Balbay’a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi Sinan Burhan'dan Mustafa Balbay'a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi?
İngiltere’nin Washington Büyükelçisi’nden tartışma yaratacak İsrail çıkışı İngiltere’nin Washington Büyükelçisi’nden tartışma yaratacak İsrail çıkışı
Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı 3. Charles’ı resmi törenle karşıladı ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kralı 3. Charles'ı resmi törenle karşıladı

14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
14:04
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
13:06
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
