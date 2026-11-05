TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Ortak Gelecekte Biriz' lansmanına katılacak - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Ortak Gelecekte Biriz' lansmanına katılacak

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Ortak Gelecekte Biriz' lansmanına katılıp Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da aynı lansmana katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ortak Gelecekte Biriz" İletişim Kampanyası lansman programına katılacak, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30/TBMM/12.30/13.15)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının 20. yılında eski Başbakan Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret edecek.

(Ankara/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek Genişletilmiş 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pendik Orta ve Dumlupınar Mahallesi 1. Etap 2 bin 28 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/13.30)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Milli Enerji 2040 Lansmanı"na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "17. Boğaziçi Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.15)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de Kongre ara seçimlerinin sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.

(Washington/New York/Ankara)

2- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Riyad)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ortak Gelecekte Biriz" İletişim Kampanyası lansman programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- YÖK Başkanı Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi 2026–2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mimar Sinan Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/18.00)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında, İskoçya temsilcisi Celtic ile rakip sahada karşı karşıya gelecek.

(Glasgow/23.00)

3- Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya'nın Freiburg takımını ağırlayacak.

(Trabzon/20.45)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin onuncu haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u, Fenerbahçe Tarfin ise İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.15/21.00)

5- Vodefone Sultanlar Ligi'nin 7. haftası, Fenerbahçe Medicana-Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ ve İlbank-Nilüfer Belediyespor Eker maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/19.00)

6- UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçları tamamlanacak.

7- UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta müsabakaları yapılacak.

***

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Kaynak: AA
Burhanettin DuranNuman KurtulmuşMeclis BaşkanıHırvatistanPolitikaGüncelSon Dakika

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