TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de Aliyev'in mezarına ve şehitliklere ziyaret - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de Aliyev'in mezarına ve şehitliklere ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını ve Azerbaycan ile Türk şehitliklerini ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretlerinde çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve dua etti. Kurtulmuş ayrıca Bakü'de gerçekleştirilen TÜRKPA 13'üncü Genel Kurulu'na ve Asamble Konseyi 13. Toplantısı'na katılacak.

06.06.2024 11:45
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- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'de Aliyev'in mezarına ve şehitliklere ziyaret

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın ulusal ve merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Aliyev'in mezarına çelenk bırakan Kurtulmuş, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Kurtulmuş, anıtlara çelenk bırakıp dua etti.

Kurtulmuş, Bakü'de gerçekleştirilen TÜRKPA 13'üncü Genel Kurulu'na ve Asamble Konseyi 13. Toplantısı'na katılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de Aliyev'in mezarına ve şehitliklere ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de Aliyev'in mezarına ve şehitliklere ziyaret - Son Dakika
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